Musahar-folket

I en liten landsbyen i Nepal med rundt 300 innbyggere besøker vi Musahar-folket. Folket er utstøtt fra samfunnet og er et lavkaste folk. Det betyr at ingen vil ha noe med dem å gjøre. Alt de tar på blir sett på som skittent. Ingen mennesker vil ta på noe som en Musahar har tatt på. Her mangler de alt. De mangler rent vann, skole og utdanning til barna.

De kan ikke ha sin egen eiendom. Det er staten som eier alt og de kan når som helst bli kastet ut.

Den lokal misjonæren Jay Prakash, som mottar støtte gjennom misjonsorganisasjonen Troens Bevis Verdens Evangelisering, forteller nå hvordan flere blant Musahar-folket har begynt å få håp og en bedre hverdag.

– De siste to årene har vi jobbet tett for å bedre forholdene, og for å fortelle dem om den kristne tro. Nå har tre familier her blitt kristne. Vi støtter befolkningen her på forskjellige måter. For eksempel hjelper vi dem med gratis skolegang til barna. Vi har et mål om at 100 personer skal bli kristne i løpet av de neste ti årene. Vi ber om at dette skal skje, sier han.