Åpner omsorgsby

i Uganda

for barn med funksjonsnedsettelse

Siden 2022 har Aksjon Ingen Utelatt samlet inn penger til å bygge opp en omsorgsby for barn med funksjonsnedsettelse i Uganda. De første barna har nå flyttet inn i omsorgsbyen som åpner offisielt lørdag 20. januar.

– Vi er enormt takknemlige for den enorme innsatsen og givergleden mange i hele Norge har bidratt med for å gjøre dette mulig, sier Rune Edvardsen, daglig leder for Troens Bevis Verdens Evangelisering og Dina-stiftelsen. Aksjon Ingen Utelatt av Troens Bevis og Dina-stiftelsen samler inn penger til å kunne bygge ferdig omsorgsbyen. Byen bygges i Mpigi, cirka 37 km fra hovedstaden Kampala. Her skal man skape et samfunn uten diskriminering. De to siste årene har Rune Edvardsen jobbet intenst med å få på plass en omsorgsby for en gruppe barn som har vært oversett i Uganda. – Dette prosjektet er helt unikt i store deler av Afrika, og under den offisielle åpningen 20. januar, får vi besøk av flere ambassadører, representanter fra myndigheter, artister og nordmenn, og de som har vært aktive for at dette skal lykkes, forteller Rune Edvardsen. Du kan følge med på LIVE-oppdateringer fra denne historiske åpningen på sosiale medier: www.facebook.com/troensbevis

Første byggetrinn er ferdig og omsorgsbyen åpner lørdag 20. januar 2024.

42 av de 204 leilighetene er innflytningsklare og de første barna flyttet inn i januar i år. – De fleste av dem som nå flytter inn er funnet under helt forferdelige forhold i slumområder med sterk omsorgssvikt. Nå kan vi gi dem et verdig liv, samtidig som vi formidler verdien av alle menneskeliv da denne omsorgsbyen har fått store oppslag i både nasjonale og sosiale medier her i Uganda.

Se bilder av omsorgsbyen som åpner lørdag 20. januar!

25 barn trenger hjelp nå!

Lokalbefolkningen i Mpigi har akkurat funnet 25 barn med fuksjonsnedsettelse rett i nærheten av omsorgsbyen. Flere av barna er i kritisk tilstand og risikere å dø om kort tid.

Et av barna som trenger hjelp nå!